Два случая заболевания коронавирусом подтвердились в Приморье

Два случая заболевания коронавирусом COVID-19 лабораторно подтверждены в Приморском крае, сообщила во вторник, 24 марта, пресс-служба правительства региона.

По данным, местных властей, оба заболевших вернулись из поездки в Европу, передает «Интерфакс».

В региональном минздраве отметили, что состояние пациентов удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

В настоящее время они находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей. Все, кто контактировал с зараженными, также находятся под наблюдением.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса 11 марта. 23 марта глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил об усилении пандемии коронавируса.

По данным Worldometer на 23 марта, всего в мире подтверждено более 370 тыс. случаев заболевания, скончались 16,3 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 438.

Источник: Газета Известия