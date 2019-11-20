Два снаряда времен ВОВ обезвредили в Калужской области

20 ноября 2019     7
Два снаряда времен ВОВ обезвредили в Калужской области

В Калужской области специалисты-взрывотехники дважды за сутки выезжали на обезвреживание опасных снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Во вторник, 19 ноября, в деревне Крюково Юхновского района нашли минометную мину. Снаряд обнаружили местные жители, пишет газета «Весть». В тот же день в поселке Товарково прохожие наткнулись на гранату Ф-1.

Все боеприпасы были вывезены из населенных пунктов и уничтожены в безопасном для людей месте.

14 ноября сообщалось, что в центре Волгограда строители нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны. Его обнаружили во время работ по реконструкции центральной набережной.

Источник: Газета Известия

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