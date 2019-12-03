Два спецназовца СБУ погибли в Донбассе

3 декабря 2019     17
Два спецназовца СБУ погибли в Донбассе

Два офицера спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины (СБУ) погибли во время выполнения боевого задания в Донбассе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о Денисе Волочаеве и Дмитрии Каплунове. «Гибель каждого нашего бойца в зоне ООС (Операции объединенных сил — прим. «Ленты.ру») — большая потеря для Службы, для страны, для нации. Искренние соболезнования семьям погибших героев», — сказал глава СБУ Иван Баканов.

В свою очередь пресс-центр ООС в Facebook сообщил, что бойцы погибли «при перекрытии путей выдвижения и возможного ухода вражеских диверсантов». «Во время выполнения этого боевого задания на неизвестных взрывных устройствах подорвались два украинских военнослужащих. К сожалению, в результате взрывов наши воины получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва», — добавили там.

Ранее, в сентябре, сообщалось о гибели в Донбассе военнослужащей 24-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины «Айдар» Анастасии Витовской. Она служила во взводе материального обеспечения солдат, ей был 21 год.

Источник: Лента.Ру

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