Два человека погибли в ДТП под Калугой

15 февраля 2020     14
Два человека погибли в ДТП под Калугой

Два человека погибли, маленький ребенок пострадал при столкновении грузовой «Газели» и двух легковых машин в Калужской области в субботу, 15 февраля. Водитель микроавтобуса, как установила экспертиза, был пьян.

Авария произошла на автодороге Мосальск — Барятино — Киров. «Газель» выехала на встречную полосу и врезалась в Iran Khodro Samand, а затем в Hyundai Creta, передает «Интерфакс».

Водитель и пассажирка Hyundai погибли на месте. Четырехлетняя девочка, ехавшая в той же машине, получила травмы, ее отправили в областную детскую больницу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения»).

10 февраля суд приговорил жителя Башкирии, который в пьяном виде устроил ДТП с тремя погибшими, к наказанию в виде шести лет колонии-поселения. Также он должен выплатить 2 млн рублей компенсации за моральный ущерб. Кроме того, мужчине на три года запретили управление транспортными средствами.

Источник: Газета Известия

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