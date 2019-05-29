Два человека погибли в результате обрушения крыши на заводе в Китае

27 мая 2019     43
Два человека погибли в результате обрушения крыши на заводе в Китае

Два человека погибли, 15 пострадали в результате частичного обрушения крыши в цеху одного из литейных заводов города Чанчжоу в восточной китайской провинции Цзянсу.

Инцидент произошел под воздействием плохой погоды. Крыша цеха, вероятно, не выдержала воды и обрушилась на рабочих, находившихся внутри, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

С травмами разной степени тяжести все пострадавшие были доставлены в больницы. Отмечается, что пять человек находятся в критическом состоянии.

20 мая три человека стали жертвами обрушения крыши бара в Китае. В результате обрушения кровли бара погибли три человека, еще 87 пострадали. 17 человек были доставлены в больницу для оказания помощи, еще 17 госпитализированы для дальнейшего обследования.

Источник: Газета Известия

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