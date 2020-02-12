Два человека погибли после стрельбы военных США по гражданским в Сирии

Два человека, в том числе 10-летний ребенок, погибли на северо-востоке Сирии в результате обстрела американскими военными местных жителей, сообщил в среду, 12 февраля, «РИА Новости» сирийский военный источник.

По его словам, в среду в 10 часов утра (11:00 мск) состоящий из шести машин Hummer американский патруль проник в зону контроля сирийских властей.

«Машины вошли из района Алая в направлении деревни Хирбат-Аммо, где находится блокпост сил национальной обороны. Жители местной деревни не позволили патрулю войти туда и стали забрасывать машины камнями. Американские солдаты открыли огонь, в результате которого погиб десятилетний Джума Сулейман Барре», — рассказал источник, добавив, что также погиб один взрослый, и еще один ранен.

Он также сказал, что в результате последовавших столкновений мирных жителей с американским патрулем один военнослужащий США был серьезно ранен, а четыре бронированных автомобиля были повреждены.

2 января США признали ответственность за гибель 12 гражданских при ударах по террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

12 сентября 2019 года в США не согласились с выводами ООН о военных преступлениях в Сирии. По данным организации, с апреля в Сирии погибли 500 мирных жителей, а около 400 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017-го было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии продолжаются зачистки от боевиков.

Источник: Газета Известия