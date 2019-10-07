Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Ирландии

При крушении легкомоторного самолета в Ирландии погибли два человека. Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщил телеканал RTE, ссылаясь на местную полицию.

Инцидент произошел в поле графства Уэксфорд на юго-востоке страны.

Отмечается, что самолет взорвался при столкновении с землей.

Полиция ведет расследование инцидента.

30 сентября частный легкомоторный самолет разбился на территории национального парка Тараруа Рендж на Северном острове Новой Зеландии, унеся жизни двух человек.

Источник: Газета Известия