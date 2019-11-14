Два человека погибли при пожаре в доме директора школы на Алтае

14 ноября 2019     20
Два человека погибли при пожаре в доме директора школы на Алтае

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай сгорел дом главы Сугашской школы. Погибли муж и мама директрисы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

По словам женщины, она проснулась от треска и дыма, который шел со стороны веранды. Она попыталась эвакуировать свою пожилую мать, открыла окно и позвала очевидцев. Муж в этом время выбежал на веранду, больше она его не видела, пишет altapress.ru.

Пенсионерку удалось вытащить на улицу. Позже она скончалась от отравления угарным газом и ожогов. При разборе завалов пожарные обнаружили в районе веранды тело мужчины без признаков жизни.

В тушении были задействованы девять человек личного состава и две единицы техники. Предварительной причиной возникновения огня в доме называют замыкание электропроводки на веранде.

13 ноября в Саратовской области при пожаре в частном доме погибли два ребенка. Мальчики четырех и пяти лет разбудили взрослых и предупредили о пожаре, а после испугались и спрятались. Найти их не смогли. Тела детей были обнаружены уже после тушения в одной из комнат под кроватью.

Источник: Газета Известия

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