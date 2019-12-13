Два человека пострадали в массовом ДТП на трассе Ставрополь–Аэропорт

13 декабря 2019     8
Два человека пострадали в массовом ДТП на трассе Ставрополь–Аэропорт

В Шпаковском районе Ставропольского края столкнулись три легковые машины. Пострадали два человека, сообщает УГИБДД по региону.

Авария произошла утром в пятницу, 13 декабря, на трассе Ставрополь–Аэропорт. По предварительным данным, водитель Daewoo Matiz при повороте налево не пропустил машину Opel Astra, которая двигалась во встречном направлении. Автомобили столкнулись, после чего Opel врезался в ВАЗ-2114, пишет NewsTracker.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водители иномарок. Оба были доставлены в больницу.

По факту столкновения организована проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

9 декабря замглавы ГИБДД Олег Понарьин сообщил, что в 35 субъектах РФ наблюдается рост количества ДТП с погибшими и пострадавшими. По его словам, в это число входят несколько республик Северного Кавказа, регионы Поволжья и Сибири.

Источник: Газета Известия

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