Два человека пострадали из-за взрыва газа в Махачкале

Взрыв газа произошел в подвале жилого дома в Махачкале, двое пострадали. Об этом 26 января сообщает РЕН ТВ.

Как отмечает телеканал, пожара после взрыва не последовало. Причины инцидента выясняются.

По данным ТАСС, при взрыве была разрушена перегородка одного балкона, других разрушений нет.

Кроме того, в ГУ МЧС по региону сообщили «РИА Новости», что одним из пострадавших стал ребенок, проходивший мимо.

24 января взрыв газа произошел в одном из многоквартирных домов Каменск-Уральского (Свердловская область). В результате происшествия пострадала одна женщина, после чего ее госпитализировали. Отмечалось, что взрыв повредил стену между квартирами. Трещины образовались на нижних этажах.

Источник: Газета Известия