Два человека стали жертвами ДТП с тремя машинами в Ростове-на-Дону

30 декабря 2019     12
Два человека стали жертвами ДТП с тремя машинами в Ростове-на-Дону

При столкновении трех автомобилей в Ростове-на-Дону погибли два человека, еще пятеро пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России в понедельник, 30 декабря.

Водитель и пассажир автомашины ВАЗ-2112 умерли на месте от полученных травм. Пятеро пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Информация об аварии поступила в полицию в 23:15 воскресенья, 29 декабря. Согласно предварительным данным, в Первомайском районе города произошло лобовое столкновение автомобиля Mitsubishi Lancer и ВАЗ-2112, за рулем которого был неустановленный водитель. После этого автомобиль Nissan Fuga столкнулся с ВАЗ-2112 и наехал на двоих мужчин-пешеходов.

Проводится проверка, виновник инцидента устанавливается.

Ночью, 30 декабря, сообщалось, что автобус «Неплан» с 52 пассажирами съехал в кювет на трассе Санкт-Петербург – Невель. В результате этого пострадали не менее 18 человек, среди которых трое детей.

Источник: Газета Известия

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