Двигатель Falcon 9 со спутниками Starlink выключился в полете

18 марта 2020     18
Двигатель Falcon 9 со спутниками Starlink выключился в полете

Один из девяти двигателей Merlin 1D+ первой ступени тяжелой ракеты Falcon 9 в ходе полета носителя преждевременно выключился, сообщил в Twitter глава компании SpaceX Илон Маск.

Инженер добавил, что случившееся не сказалось на выведении полезной нагрузки, и отметил, что инцидент продемонстрировал целесообразность конструкции первой ступени с девятью двигателями. Бизнесмен пообещал расследовать причины случившегося.

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00:04 — 5 февраля 2018

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Россия просит помощи у США, а SpaceX запускает ракету на Марс

Двухступенчатая ракета Falcon 9 стартовала с 60 спутниками глобальной космической системы высокоскоростного интернета Starlink с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) в 15:16 по московскому времени. После старта отработавшая первая ступень носителя упала в Атлантический океан.

В феврале 2018 года Маск назвал причину неудачных пусков сверхтяжелой ракеты Н-1, при помощи которой СССР планировал доставить космонавта на Луну.

Источник: Лента.Ру

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