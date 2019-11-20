Двое американских военных погибли в Афганистане при крушении вертолета

Двое военнослужащих США погибли при крушении вертолета в Афганистане.

Инцидент произошел в среду, 20 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Pajhwok. Отмечается, что точные причины крушения будут установлены после расследования, однако, согласно предварительному отчету, ничто не указывает на то, что крушение вертолета было вызвано «вражеским огнём».

Другие подробности происшествия пока не приводятся.

31 октября сообщалось, что вертолет ВС Афганистана потерпел крушение в провинции Фарах на западе страны.

Источник: Газета Известия