Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в Кемеровской области

В Киселевске Кемеровской области двое взрослых и один ребенок погибли в пожаре в частном доме, еще один ребенок госпитализирован, сообщает во вторник, 21 января, «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального Центра медицины катастроф.

«Погибли три человека: ребенок 2010 года рождения, 61-летняя женщина и 56-летний мужчина. Девочка 2005 года рождения с термическим ожогом в легкой степени тяжести, госпитализирована», — приводит слова собеседника агентство.

В региональном управлении МЧС сообщили, что на момент прибытия спасателей возгорание затронуло стены внутри и снаружи, а также крышу. Общая площадь пожара составила 56 кв. м.

В результате происшествия рухнула обрешетка крыши, обгорели стены дома, сгорела веранда. Причины пожара устанавливаются.

На месте возгорания работали четыре единицы техники и 15 спасателей.

Ранее в этот день стало известно, что в Томской области в результате пожара погибли пять человек.

Источник: Газета Известия