Двое мужчин на время превратили Землю в «сэндвич»

20 января 2020     14
Двое мужчин на время превратили Землю в «сэндвич»

Двое пользователей Reddit смогли на время превратить Землю в «сэндвич», положив с двух противоположных точек планеты ломтики хлеба. Об этом пишет Mashable.

Автором идеи стал 19-летний студент Этьен Нод (Etienne Naude), обучающийся в университете Окленда в Новой Зеландии. По словам мужчины, им двигало желание повеселиться и выполнить сложную и интересную задачу.

Для осуществления своего замысла Нод воспользовался сервисом Freemaptools, с помощью которого определил так называемый антипод — точку Земли, диаметрально противоположную его местоположению в Новой Зеландии.

Чтобы выполнить задание, студенту потребовалось найти человека, который положит мучное изделие в нужной точке и завершит «сэндвич». Это должен был быть житель испанских населенных пунктов Ольвера, Вильямартин или Севилья. Нод опубликовал пост на Reddit с просьбой посодействовать ему.

На просьбу студента откликнулись сразу несколько людей. Нод выбрал из них одного и осуществил задуманное. Пост с фотографией нескольких кусков хлеба на разных концах Земли набрал больше семи тысяч лайков.

Ранее на Reddit нашли самую отвратительную пиццу с киви, ветчиной и сыром. Некоторые связали ее появление с приходом Антихриста.

Источник: Лента.Ру

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Двое пользователей Reddit смогли на время превратить Землю в «сэндвич», положив с двух противоположных точек планеты ломтики хлеба. Об этом …



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