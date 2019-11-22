Двое полицейских сломали туалетную кабину во время секса

22 ноября 2019     16
Двое полицейских сломали туалетную кабину во время секса

В Великобритании двое полицейских, прибывших на Виргинские острова для оказания помощи после урагана, занялись сексом в общественном туалете и сломали кабину. Об этом сообщает издание The Sun.

В среду, 20 ноября, состоялось слушание по делу о неправомерных действиях бывшего главного суперинтенданта полиции графства Дербишир — Грэхема Маклафлина (Graham McLaughlin). Вместе с командой он был направлен на Виргинские острова после урагана, произошедшего в 2017 году. Согласно обвинениям, там он отправил сотруднице полиции сообщение с угрозами.

В письме, якобы исходящем от другого человека, офицер просил женщину выступить в поддержку него на дисциплинарном слушании касательно его проступка. В противном случае он угрожал распространить информацию о том, как она занималась с кем-то сексом.

Сотрудница полиции пожаловалась на угрозу в участке. Маклафлина, который ушел в отставку в ноябре прошлого года, задержали. На слушании в штаб-квартире полиции Дербишира он назвал произошедшее фикцией. По его словам, таким образом ему попытались отомстить.

Также он рассказал о двух полицейских, которые занялись в общественном туалете сексом, однако избежали наказания за неподобающее поведение. Однако он не уточнил детали произошедшего и не раскрыл личности участников.

По итогу слушания было принято решение, что грубый проступок Маклафлина все же не скажется на размере его пенсии за выслугу в полиции.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

«Просто пиар-акция»: сможет ли Польша обеспечить Украину американским газом
«Просто пиар-акция»: сможет ли Польша обеспечить Украину американским газом

США сделали «ещё один шаг» в вопросе оказания помощи Украине для того, чтобы она «достигла энергетической независимости». Об этом сообщило …


Двое полицейских сломали туалетную кабину во время секса
Двое полицейских сломали туалетную кабину во время секса

В Великобритании двое полицейских, прибывших на Виргинские острова для оказания помощи после урагана, занялись сексом в общественном туалете и сломали …


Ученые из РФ создадут замену синтетическим антибиотикам для животных
Ученые из РФ создадут замену синтетическим антибиотикам для животных

Донской государственный технический университет (ДГТУ) получил грант на создание кормовой добавки, которая должна будет заменить синтетические антибиотики для животных. Об …


Подземный демон: учёные расшифровали геном дьявольского червя
Подземный демон: учёные расшифровали геном дьявольского червя

Американские учёные расшифровали геном дьявольского червя (Halicephalobus Mephisto). Ранее этот вид был обнаружен на глубине нескольких километров под земной поверхностью. …


Российского участника детского «Евровидения» выписали из больницы
Российского участника детского «Евровидения» выписали из больницы

Участника песенного конкурса «Детское Евровидение-2019» Денберела Ооржака, представляющего Россию, выписали из больницы в Польше. Об этом агентству ТАСС сообщили в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты