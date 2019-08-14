Дворец единоборств откроют в Комсомольске-на-Амуре в 2020 году

14 августа 2019     5
Дворец единоборств откроют в Комсомольске-на-Амуре в 2020 году

В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) продолжается строительство Центра развития спорта. В ноябре 2020 года откроются объекты первого этапа строительства – Центр для сложнокоординационных видов спорта, Дворец единоборств и игровых видов спорта.

Как сообщает сайт правительства региона, строительство Центра для сложнокоординационных видов спорта завершено на 30%. Примерно на таком же уровне находится Дворец единоборств и игровых видов спорта, отмечает ИА AmurMedia.

После возведения этих объектов приступят к строительству легкоатлетического манежа. Кроме беговых дорожек здесь будут предусмотрены площадки для прыжков в длину и толкании ядра, метаний копья, диска и молота.

Стоимость реализации проекта Центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре составляет 6,2 млрд рублей. Около 5,7 млрд рублей направлены из федерального бюджета.

Источник: Газета Известия

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