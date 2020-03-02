Двух журналистов избили за освещение ситуации с беженцами в Греции

2 марта 2020     11
Двух журналистов избили за освещение ситуации с беженцами в Греции

На греческом острове Лесбос избили двух журналистов зарубежных СМИ во время того, как они занимались освещением ситуации с беженцами из Турции. Об этом сказано в заявлении на сайте Ассоциации корреспондентов иностранной прессы FPA.

В организации сообщили, что на острове группы людей «нападают и обливают грязью журналистов». В результате не менее двух человек получили серьезные травмы. В ассоциации также рассказали, что оборудование избитых журналистов было похищено, либо повреждено.

В FPA призвали греческие власти вмешаться в ситуацию и не допустить новых нападений на представителей СМИ.

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00:03 — 14 октября 2019

Ранее правительство Греции выразило обеспокоенность в связи с нелегальными мигрантами. Власти расценили ситуацию как угрозу национальной безопасности и пообещали принять соответствующие меры. Как рассказал официальный представитель правительства страны Стелиос Петсас, власти Турции направляют и поощряют перемещение нелегальных мигрантов.

29 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с Евросоюзом для сирийских беженцев. При этом он указал, что Турция уже не закроет свои двери. После этого турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что Анкара пропустила в страны Европы через свои границы более 100 тысяч беженцев.

Источник: Лента.Ру

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