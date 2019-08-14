Девушка пожаловалась на поведение мужчин в туалете и была высмеяна

14 августа 2019     22
Девушка пожаловалась на поведение мужчин в туалете и была высмеяна

Пользователи сети раскритиковали микроблогершу из Twitter, которая пожаловалась на поведение мужчин в гендерно-нейтральном туалете. За это многие назвали ее лицемеркой и «профессиональной жертвой».

Первыми публикацию девушки под ником MaryBear_ обсудили комментаторы на Reddit. Юзер Yakzi опубликовал скриншот ее поста с осуждающим комментарием. Пользовательница поведала, что, когда она мыла руки, в туалет зашли двое мужчин: один из них отправился справлять нужду, а другой дождался, когда она покинет уборную. «Я чувствую себя угнетенной», — заключила автор. Неизвестный комментатор пытался ей возразить: по его словам, первый мужчина отнесся к ней, как к равной, другой — отдал ей приоритет как женщине, и оба поступка уважительны.

Многие пользователи Reddit раскритиковали девушку, заметив, что, если ей не нравится принцип общей уборной, то она могла бы в нее не заходить. «Не пользуйтесь нейтральной ванной комнатой, если вы не хотите, чтобы чувак писал перед вами», — заключили они. Один из пользователей заметил, что девушка рассуждает, как белокожие американцы во времена расовой сегрегации, когда у чернокожих были собственные уборные. За сутки тред на Reddit набрал почти 80 тысяч лайков.

Через некоторое время после публикации пост был опубликован и на русскоязычном форуме «Пикабу». Пользователи из России также удивились реакции посетительницы гендерно-нейтрального туалета. Ее окрестили «профессиональной жертвой», которая исхитрилась найти виноватых в столь тривиальной ситуации.

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Источник: Лента.Ру

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