Девушка поцеловалась с другом на глазах у парня и прослыла недалекой

2 октября 2019     25
Девушка поцеловалась с другом на глазах у парня и прослыла недалекой

Пользовательница Reddit с ником iwbsiveokhjj рассказала, что поцеловала друга в губы на глазах у собственного парня и теперь переживает из-за того, что ее возлюбленный со скандалом от нее ушел. В комментариях действие девушки посчитали глупым, а решение парня — закономерным.

Ситуация произошла в США, где девушка жила с бойфрендом около 11 месяцев. Юзер узнала, что в Америку собирается ее друг, с которым она не виделась два с половиной года. По ее словам, парень даже согласился, чтобы ее друг пожил с ними в отдельной комнате.

«Мой парень и я встретили друга в аэропорту, и я была очень рада его видеть. Мы подбежали друг к другу, обнялись и обменялись очень коротким платоническим поцелуем», — рассказала она. Однако девушка тут же заметила, что парню стало некомфортно, а всю дорогу до дома он был молчалив.

По ее словам, уже дома он накричал на нее, отметив, что ему было неприятно видеть поцелуй в губы с другом. Девушка в ответ лишь пояснила, что на ее родине это «нормально для них и других друзей, и даже в семье». Однако парня не убедили ее доводы, он потребовал любимую решить, кто уйдет из дома — ее друг или он. Рассказчица заявила, что это неразумно, после чего парень без слов в тот же момент покинул помещение.

В комментариях пользователи удивились поступку девушки. Многие посчитали его глупостью и ошибкой, учитывая, что она несколько лет жила в США. Они также выразили сомнения в существовании такой страны, где поцелуй в губы считается общественной нормой не в романтических отношениях. Большинство юзеров согласились, что решение парня можно понять.

Ранее пользователи сети поразились истории, которую рассказал парень с Reddit о своей девушке, чрезмерно любящей яйца. По его словам, возлюбленная каждый день ест от 4 до 15 яиц, оставляя остатки скорлупы по всему дому.

Источник: Лента.Ру

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Девушка поцеловалась с другом на глазах у парня и прослыла недалекой
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