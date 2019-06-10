Девушка сбросила 60 килограммов из-за грубого замечания и чуть не умерла

10 июня 2019     7
Девушка сбросила 60 килограммов из-за грубого замечания и чуть не умерла

19-летняя жительница Северной Ирландии Кейтлин Хоррокс сбросила почти 60 килограммов после грубого замечания в ее адрес и чуть не умерла, пишет Daily Mail.

Девушка встретила на вечеринке свою старую знакомую, которая отметила, что раньше была такой же «огромной», как Хоррокс, но ей удалось сбросить лишние килограммы. Этот комментарий задел ирландку, и она решила похудеть. Менее чем за полгода Хоррокс сбросила 57 килограммов.

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