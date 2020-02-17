Девушки перечислили самые жуткие предложения от мужчин

Девушки рассказали о самых жутких предложениях, с которыми к ним обращались мужчины. Пользовательницы Reddit перечислили их в специальном треде, который набрал более 10 тысяч комментариев.

Юзер riotnurse вспомнила, что однажды неизвестный попросил ее номер телефона, так как «она не выглядела на 13 лет». PhannyPaqued рассказала, что, когда ей было 14 лет, группа 20-летних парней постоянно ходила за ней по магазину и предлагала ей примерить мини-юбку.

Пользовательница claycardinal отметила, что однажды за ней регулярно ходил продавец из магазина, рядом с которым она работала. «Он сказал мне, что сделал персонажа в игре Skyrim, который выглядит как я », — добавила она. Dawnimal1969 рассказала, как в самом центре Нью-Йорка, на Таймс-сквер, неизвестный мужчина схватил ее за ягодицы и произнес: «С Рождеством, детка». «Хотя все происходило летом», — заметила она.

Cookie-muensters написала, что в 26 лет к ней подошел мужчина и спросил, в какую школу она ходит. Узнав, что она уже давно не ученица, незнакомец отошел. «Он выглядел очень расстроенным, когда понял, что я не была несовершеннолетней», — пояснила пользовательница. Юзер meowowowyippieyo рассказала, как была в гипермаркете Walmart, когда «какой-то жуткий парень» подошел к ней с сестрой и начал показывать пальцем в паховую область. «Было видно, что под его спортивными штанами нет нижнего белья. Он спросил, хотим ли мы потрогать там», — уточнила она. Девушка подчеркнула, что теперь опасается ходить в эту торговую сеть.

Ранее пользователи Reddit рассказали о лучших способах начать разговор с мужчиной. Многие комментаторы замечали, что верный способ завести беседу — сделать человеку комплимент, так как они слышат их от женщин очень редко.

Источник: Лента.Ру