Девушку-подростка заподозрили в убийстве сестры в Башкирии

16 сентября 2019     35
Девушку-подростка заподозрили в убийстве сестры в Башкирии

В городе Салават (Башкирия) 17-летнюю девушку заподозрили в убийстве семилетней сестры. Об этом на своем сайте сообщило республиканское управление СКР.

По предварительной информации, девочка капризничала и мешала делать уроки старшей сестре. Девушка решила успокоить ее и отвела ребенка в баню, где опустила голову сестры в таз и удерживала в нем.

В результате девочка захлебнулась и умерла. Подростка задержали, возбуждено уголовное дело. Как пишет «РИА Новости», ранее подозреваемая не привлекалась к ответственности и не состояла на учете в полиции.

В июне сообщалось, что жительница Омска убила двухлетнюю дочь. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и разозлилась на дочь, которая ела булку и накрошила на стол.

Источник: Газета Известия

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