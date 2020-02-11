Девушку сбросили с моста в Алтайском крае

Двое молодых людей сбросили девушку с железнодорожного моста через реку Чумыш в Алтайском крае. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщает пресс-служба линейного управления МВД России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 6 февраля. Девушку под железнодорожным мостом обнаружил случайный прохожий. Он вызвал скорую помощь и полицию, 24-летняя пострадавшая была госпитализирована с травмами и переохлаждением.

Полицейские установили, что преступление совершили два местных жителя в возрасте 18 и 20 лет. После ссоры во время распития алкоголя, они заманили девушку на мост и скинули оттуда.

Молодые люди скрылись с места происшествия. Однако позже их задержали сотрудники транспортной полиции. Против них возбудили дело по статье 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и статье 105 УК РФ («Убийство»). По решению суда они взяты под стражу.

В сентябре сообщалось, что в Москве женщина сбросила с моста двоих детей, после чего попыталась совершить суицид.

Источник: Газета Известия