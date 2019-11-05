Девятилетняя девочка заблудилась в горах в Севастополе

5 ноября 2019     13
Девятилетняя девочка заблудилась в горах в Севастополе

Девятилетняя девочка потерялась во время пешего перехода по Большой севастопольской тропе. Ребенка нашли спасатели.

По данным МЧС, переход в сторону Золотого пляжа совершала группа из пяти взрослых и шести детей. Во время очередной остановки участники группы заметили, что отсутствует девятилетняя девочка. Самостоятельно найти пропавшую туристы не смогли, сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Информация о пропаже ребенка была передана спасателям. Сотрудники МЧС нашли девочку благодаря информации от других туристов. Ребенка передали родителям.

Ранее сообщалось, что в городе Волжский 22 октября пропала 14-летняя школьница. В поисковой операции участвовали полицейские, ориентировку разослали по соседним регионам. 4 ноября удалось установить местонахождение несовершеннолетней. Ее нашли под Астраханью в районе дачных поселков.

Источник: Газета Известия

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