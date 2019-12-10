Девять главарей террористов уничтожили в России с начала года

Сотрудники ФСБ ликвидировали девять главарей боевиков и не допустили ни одного террористического акта на территории России в 2019 году. Итоги работы спецслужб подвел директор ведомства, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников в ходе заседания НАК 10 декабря.

«В ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализованы 32 бандита, в том числе 9 главарей, задержаны 41 бандлидер, 241 боевик и 606 пособников», — цитирует Бортникова «Интерфакс».

Кроме того, в текущем году правоохранители пресекли деятельность 78 законспирированных террористических ячеек и ликвидировали 83 нелегальные мастерские по производству и переделке оружия.

Бортников добавил, что деятельность пособников боевиков была зафиксирована во всех федеральных округах. Несмотря на то, что количество подготавливаемых нападений снижается, террористическая угроза остается — боевики по-прежнему продолжают формировать законспирированные ячейки, вербовать в свои ряды и публично призывать к терроризму.

3 декабря в Антитеррористическом центре (АТЦ) СНГ подсчитали число человек, объявленных в розыск по обвинению в терроризме. Так, правоохранители ищут около 10 тыс. человек, половина из них — боевики, принимающие или принимавшие участие в боевых действиях в составе группировок на территориях стран, не входящих в СНГ.

С 2015 года при содействии АТЦ были задержаны около 200 лиц и выявлено еще более 300, причастных к финансированию терактов.

Ранее в декабре в Москве и Челябинске были задержаны два главаря и семь членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России). Среди задержанных — как граждане РФ, так и уроженцы государств Центрально-азиатского региона. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Источник: Газета Известия