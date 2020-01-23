Девять детей погибли в 2019 году при пожарах в Челябинске

23 января 2020     12
Девять детей погибли в 2019 году при пожарах в Челябинске

Власти Челябинской области обнародовали статистику по пожарам, произошедшим в регионе в 2019 году. 85% возгораний, которые привели к гибели людей, произошли в жилых помещениях. В группе риска – неблагополучные семьи, многодетные семьи, пожилые люди и одинокие инвалиды.

По данным властей, в минувшем году в регионе во время пожаров погибли девять детей. Челябинская область занимает шестое место среди субъектов России по детской гибели. Основные причины пожаров, в которых погибли дети – неисправность электрооборудования.

По словам губернатора Алексея Текслера, по некоторым показателям Челябинская область остается одним из худших регионов в стране. Особое внимание необходимо обратить на проблемы неблагополучных семей. Специалисты должны проверить противопожарное состояние каждого дома.

Как пишет сайт «Первого областного», проверка социально незащищенных слоев населения ведется в Челябинской области на постоянной основе. Так, в минувшем году сотрудники пожарного надзора совершили около 14 тыс. подворовых обходов семей из группы риска. Выявлено более 3 тыс. нарушений. В основном это касалось монтажа электропроводки и эксплуатации электрооборудования и отопительных приборов.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Девять детей погибли в 2019 году при пожарах в Челябинске
Девять детей погибли в 2019 году при пожарах в Челябинске

Власти Челябинской области обнародовали статистику по пожарам, произошедшим в регионе в 2019 году. 85% возгораний, которые привели к гибели людей, …


Мать беременной 13-летней россиянки рассказала о материнском инстинкте дочери
Мать беременной 13-летней россиянки рассказала о материнском инстинкте дочери

Мать школьницы Дарьи из Красноярского края, забеременевшей от 10-летнего мальчика Ивана, в эфире программы «Прямой эфир» на «России 1» рассказала …


Елена Рожкова возглавила секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой
Елена Рожкова возглавила секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой

Руководителем секретариата зампреда председателя правительства Татьяны Голиковой стала Елена Рожкова. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина о назначении опубликовано 23 января …


СК просит заочно арестовать сахалинского бизнесмена по делу об убийстве
СК просит заочно арестовать сахалинского бизнесмена по делу об убийстве

05:47 Следственный комитет попросил заочно арестовать предпринимателя с Сахалина Олега Кана по обвинению в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко во Владивостоке …


Десятки погибших в экспедициях полярников захоронили рядом с Антарктидой
Десятки погибших в экспедициях полярников захоронили рядом с Антарктидой

На необитаемом острове Буромского рядом с материковой Антарктидой захоронили останки 70 полярников, погибших в экспедициях. Об этом сообщила РИА Новости …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты