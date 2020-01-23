Девять детей погибли в 2019 году при пожарах в Челябинске

Власти Челябинской области обнародовали статистику по пожарам, произошедшим в регионе в 2019 году. 85% возгораний, которые привели к гибели людей, произошли в жилых помещениях. В группе риска – неблагополучные семьи, многодетные семьи, пожилые люди и одинокие инвалиды.

По данным властей, в минувшем году в регионе во время пожаров погибли девять детей. Челябинская область занимает шестое место среди субъектов России по детской гибели. Основные причины пожаров, в которых погибли дети – неисправность электрооборудования.

По словам губернатора Алексея Текслера, по некоторым показателям Челябинская область остается одним из худших регионов в стране. Особое внимание необходимо обратить на проблемы неблагополучных семей. Специалисты должны проверить противопожарное состояние каждого дома.

Как пишет сайт «Первого областного», проверка социально незащищенных слоев населения ведется в Челябинской области на постоянной основе. Так, в минувшем году сотрудники пожарного надзора совершили около 14 тыс. подворовых обходов семей из группы риска. Выявлено более 3 тыс. нарушений. В основном это касалось монтажа электропроводки и эксплуатации электрооборудования и отопительных приборов.

Источник: Газета Известия