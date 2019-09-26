Девять человек пострадали при пожаре в хостеле в Москве

26 сентября 2019     10
Девять человек пострадали при пожаре в хостеле в Москве

Девять человек пострадали в результате пожара в хостеле в Москве. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По предварительным данным, семь человек были госпитализированы, еще двое получили медицинскую помощь на месте происшествия. Отмечается, что состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Пожар начался в нежилом помещении хостела, дым распространился на верхние этажи. Все постояльца были оперативно эвакуированы.

25 сентября четыре человека пострадали при пожаре, который возник в одном из зданий на территории Измайловскогo кремля на востоке Москвы.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Девять человек пострадали при пожаре в хостеле в Москве
Девять человек пострадали при пожаре в хостеле в Москве

Девять человек пострадали в результате пожара в хостеле в Москве. Об этом сообщил РЕН ТВ. По предварительным данным, семь человек …


В МЧС потренировались тушить самолет за несколько часов до настоящей аварии
В МЧС потренировались тушить самолет за несколько часов до настоящей аварии

Днем 25 сентября в аэропорту Барнаула прошли учения МЧС. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Алтайскому краю. …


ЦСКА разгромил греческий «Олимпиакос» и стал победителем баскетбольного Кубка Гомельского
ЦСКА разгромил греческий «Олимпиакос» и стал победителем баскетбольного Кубка Гомельского

02:02 Российский ЦСКА стал победителем Кубка Гомельского — традиционного предсезонного баскетбольного турнира, который проходит ежегодно в Москве. @cskabasket Twitter В …


В МИДе ответили на отказ НАТО от моратория на размещение РСМД
В МИДе ответили на отказ НАТО от моратория на размещение РСМД

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что отказ НАТО от российского предложения о моратории на размещение ракет средней …


Женщина поработала в саду и лишилась ног
Женщина поработала в саду и лишилась ног

Жительница английского города Хайворт, графство Уилтшир, подхватила опасную инфекцию после укуса насекомого и лишилась ног. Об этом сообщает газета Daily …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты