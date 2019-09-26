Девять человек пострадали при пожаре в хостеле в Москве

Девять человек пострадали в результате пожара в хостеле в Москве. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По предварительным данным, семь человек были госпитализированы, еще двое получили медицинскую помощь на месте происшествия. Отмечается, что состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Пожар начался в нежилом помещении хостела, дым распространился на верхние этажи. Все постояльца были оперативно эвакуированы.

25 сентября четыре человека пострадали при пожаре, который возник в одном из зданий на территории Измайловскогo кремля на востоке Москвы.

Источник: Газета Известия