Девять шахтеров погибли при обвале на шахте в Китае

Девять шахтеров погибли и 10 получили травмы при землетрясении в Китае. Об этом 10 июня сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

ЧП произошло 9 июня в северо-восточной провинции Цзилинь в районе экономического развития «Кунган». В результате землетрясения магнитудой 2,3 произошел обвал на угольной шахте компании «Лунцзяпу», уточняет сайт kp.ru. Сколько именно шахтеров находилось в шахте во время происшествия, не сообщается.

В настоящее время поисково-спасательная операция на месте обрушения завершена. Известно, что все выжившие шахтеры поднялись на поверхность, сообщает телеканал «360». Им оказывается необходимая медицинская помощь.

17 мая сообщалось, что 17 человек оказались заблокированы под землей после аварии на железном руднике на северо-востоке Китая.

Источник: Газета Известия