Девять ямальских предприятий займутся повышением производительности труда

Участниками нацпроекта по повышению производительности труда на Ямале станут девять предприятий в сфере дорожного строительства, транспорта и ремонта электрического оборудования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на власти Ямало-Ненецкого автономного округа.

К проекту присоединились компании «Аэропорт Салехард» и «Ямалавтодор», «БН-Спецтранс», «Надымское авиапредприятие», муниципальное предприятие автомобильного транспорта Нового Уренгоя и «Мехстрой», «Спецмонтажстрой» и «Ноябрьскнефтегазавтоматика», а также Тазовское муниципальное унитарное дорожно-транспортное предприятие.

Работники этих предприятий смогут пройти обучение по программам подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности» и «Экспортные акселераторы».

В рамках нацпроекта власти собираются увеличить производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики до пяти процентов в год к 2024 году против 1,4 процента в 2018-м.

Источник: Лента.Ру