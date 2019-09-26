Действующий обладатель Олимп Кубка России «Локомотив» вылетел из турнира

26 сентября 2019     14
Действующий обладатель Олимп Кубка России «Локомотив» вылетел из турнира

Московский «Локомотив» уступил калининградской «Балтике» в матче 1/16 финала Олимп Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 25 сентября на стадионе «Калининград» и завершилась победой хозяев в серии пенальти. Основное время закончилось со счетом 1:1. У «Локомотива» отличился Эдер, за «Балтику» забил Ян Казаев. В дополнительное время счет не изменился. В серии одиннадцатиметровых калининградцы оказались удачливее — 4:1.

В 1/8 финала «Балтика» встретится с московским «Торпедо». Другие пары выглядят следующим образом: ЦСКА — «Уфа»,
«Спартак» — «Ростов», «Арсенал» — «Урал», «Зенит» — «Томь», «Оренбург» — «Химки», «Нижний Новгород» — «Шинник» и «Ахмат» — «Луч».

«Локомотив» является действующим обладателем Олимп Кубка России. В финале предыдущего розыгрыша команда Юрия Семина победила екатеринбургский «Урал».

Источник: Лента.Ру

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