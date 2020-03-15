Делегация США собралась в Москву на 9 Мая

Высокопоставленная делегация США собирается приехать в Москву на празднование Дня Победы. Об этом сообщил американский посол в России Джон Салливан в интервью газете «Коммерсантъ».

Он не уточнил, кто именно войдет в делегацию. «Но я могу заверить — этому привержен президент США и его администрация,— что, если мероприятия 9 мая состоятся по изначальному плану российских властей, то на них приедет очень высокопоставленная делегация из США», — сказал Салливан.

По его словам, США ответственно относятся к памяти событий 75-летней давности, победе союзников над нацисткой Германией и Японией. Посол также отметил, что из-за коронавируса трудно прогнозировать то, что будет 9 мая.

Источник: Лента.Ру