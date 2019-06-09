Делом журналиста «Медузы» обеспокоились в Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант (Jeremy Hunt) обеспокоился задержанием корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков. Об этом он написал в воскресенье, 9 июня, в своем Twitter-аккаунте.

«Я очень обеспокоен арестом российского журналиста-расследователя “Медузы” Ивана Голунова. Журналисты должны иметь возможность безнаказанно привлекать власть к ответственности. Мы тщательно следим за ходом дела», — написал Хант, сопроводив пост хештегами #СвободуГолунову и #ЗащитимСвободуСМИ.