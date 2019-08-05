Дело возбудили после гибели животных в контактном зоопарке Челябинска

Челябинские полицейские возбудили уголовное дело после гибели животных в одном из контактных зоопарков города. Об этом ТАСС 5 августа сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Утром 2 августа половину животных частного контактного зоопарка «Райский уголок» в саду имени А.С. Пушкина обнаружили мертвыми. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Назначена судебно-ветеринарная экспертиза, которая установит причину гибели нескольких поросят, кроликов и уток.

По предварительным данным, на животных напал хищник — куница, однако некоторые ветеринары обнаружили на телах убитых ранения, похожие на ножевые, поэтому не исключается причастность человека к случившемуся, сообщает телеканал «360».

По данным сайта kp.ru, в самом зоопарке нет охраны, поэтому, теоретически, злоумышленники могли пробраться на территорию через забор. На ночь зверей только запирали в вольеры.

Источник: Газета Известия