Дело возбудили после отравления хлором детей в бассейне в Татарстане

В Набережных Челнах были отравлены хлором девять человек в бассейне. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается в воскресенье, 23 февраля, на сайте Следственного комитета РФ.

«Вечером 22 февраля 2020 года в больницу города Набережные Челны с признаками отравления хлоркой, ожогами глаз и дыхательных путей были госпитализированы 9 человек, в том числе 8 несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет», — говорится в сообщении.

В отношении виновных возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Во время отдыха на базе «Тонус» дети и подростки решили искупаться в бассейне, где находились более часа. Через некоторое время искупавшиеся ощутили признаки недомогания — покраснение глаз, рвоту, головокружение.

Все пострадавшие получили медицинскую помощь, угрозы для их жизни нет. Двое пострадавших детей в настоящий момент находятся дома. Место происшествия осмотрели сотрудники следствия, была взята и отправлена на экспертизу проба воздуха и воды.

Пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике сообщила ТАСС, что по результатам исследования пробы воздуха, норма содержания хлора была превышена в три раза. На работу бассейна наложен временный запрет.

17 февраля двое детей отравились угарным газом в доме в Калининграде.

Источник: Газета Известия