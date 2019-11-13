Дело начальника ростовского ГУ ФСИН засекретили

Начальнику главного управления ФСИН по Ростовской области Муслиму Даххаеву не вменяются коррупционные преступления, его дело засекречено. Об этом 13 ноября заявил ТАСС адвокат Даххаева Александр Заманский.
«Мной дана подписка о неразглашении, дело засекречено. Дело не имеет никакого коррупционного уклона, как писали в некоторых источниках», — сказал он.
Ранее в этот день сообщалось, что Даххаев и его заместители были задержаны в Ростовской области. В их отношении будет возбуждено уголовное дело. По одной из версий, задержание Даххаева связано с незаконной прослушкой.
Источник: Газета Известия