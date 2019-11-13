Дело начальника ростовского ГУ ФСИН засекретили

13 ноября 2019     17
Дело начальника ростовского ГУ ФСИН засекретили

Начальнику главного управления ФСИН по Ростовской области Муслиму Даххаеву не вменяются коррупционные преступления, его дело засекречено. Об этом 13 ноября заявил ТАСС адвокат Даххаева Александр Заманский.

«Мной дана подписка о неразглашении, дело засекречено. Дело не имеет никакого коррупционного уклона, как писали в некоторых источниках», — сказал он.

Ранее в этот день сообщалось, что Даххаев и его заместители были задержаны в Ростовской области. В их отношении будет возбуждено уголовное дело. По одной из версий, задержание Даххаева связано с незаконной прослушкой.

Источник: Газета Известия

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