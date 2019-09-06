Деми Ловато выложила фото в бикини и намеренно показала целлюлит

Американская певица и актриса Деми Ловато опубликовала в Instagram фотографию, не обработанную при помощи графических редакторов. Артистка призналась, что снимки без обработки, на которых виден ее целлюлит — ее главный страх.

«Это мой самый большой страх. Мое фото без обработки. И угадайте, что это — ЦЕЛЛЮЛИТ!!!!» — написала Ловато.

Артистка заявила, что жутко устала от стыда, который испытывает из-за своего тела, как и от того, что ей приходится обрабатывать свои снимки, чтобы другие считали ее красивой. «Да, я делала это с предыдущими фото в бикини, и я ненавижу, что мне приходилось это делать, но такова правда», — отметила она.

Ловато объявила, что у нее наступил новый период в жизни, в который она собирается перестать относиться к своему телу со стыдом и страхом.

Фото опубликовано @ddlovato

Источник: Лента.Ру