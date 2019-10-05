Демократы запросили у Белого дома документы по Украине

Демократы в палате представителей конгресса США запросили документы по Украине у Белого дома в связи с расследованием в рамках импичмента Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенное заявление

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02:17 — 25 сентября

18:21 — 25 сентября

Конгрессмены дали администрации президента срок до 18 октября. Если до этого срока Белый дом не предоставит все затребованные документы, это будет рассматриваться как попытка помешать расследованию.

Процедуру импичмента Трампа начали в палате представителей 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. В то же время Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.

Сам Трамп назвал импичмент госпереворотом, направленным на ограничение свобод американцев.

Источник: Лента.Ру