Демократы подвели итоги партсобраний в США

23 февраля 2020     18
Демократы подвели итоги партсобраний в США

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс одержал победу над остальными претендентами на место кандидата в президенты США от Демократической партии на собраниях активистов (кокусах) в штате Невада. Об этом сообщает CNN.

Согласно последним данным, он набрал 46,2 процента голосов. Второе место с большим отрывом занял бывший вице-президент США Джо Байден, он получил 23,6 процента голосов. Тройку лидеров замкнул американский политик и бывший офицер военно-морской разведки США Пит Буттиджич — 13,9 процента голосов.

7 февраля стало известно об итогах первых собраний активистов Демократической партии США, прошедших в штате Айова. Тогда победителем стал Пит Буттиджич, он получил 26,2 процента голосов партийных активистов. Сандерс оказался вторым — 26,1 процента голосов. Третье место досталось сенатору от Массачусетса Элизабет Уоррен, у нее было 18 процентов голосов.

На кокусах отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов или республиканцев. 3 ноября 2020 года в США пройдут 59-е выборы президента.

Источник: Лента.Ру

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