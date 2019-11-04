Демократы показали первые стенограммы показаний по процедуре импичмента Трампа

4 ноября 2019     21
Демократы показали первые стенограммы показаний по процедуре импичмента Трампа

Демократы в Конгрессе США опубликовали первые стенограммы показаний, данных в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Их дали бывший посол США на Украине Мэри Йованович и бывший советник госсекретаря Майкл Маккинли.

Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщил на своем сайте комитет по разведке палаты представителей США.

«С каждым новым показанием мы узнавали больше о попытке президента манипулировать рычагами власти в целях получения личного политического преимущества», — отмечается в сообщении. Стенограммы, как уточняется, доказывают, как Трамп одобрил отстранение эффективного дипломата (Йованович — Ред). на основании лжи.

Беседы с чиновниками проводились за закрытыми дверями.

«Показания доказывают, что внешняя политика США была отравлена неподобающим неофициальным каналом, целью которого было продвижение личных и политических интересов президента», — отметили демократы.

31 октября палата представителей конгресса Соединенных Штатов приняла резолюцию в поддержку начала процедуры импичмента президента страны.

Скандал разгорелся после публикации The Wall Street Journal о том, что в ходе июльского разговора с Зеленским глава Белого дома призвал Киев расследовать деятельность одного из главных конкурентов Трампа на президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера. В конце сентября демократы начали процедуру импичмента Трампа, обвинив его в злоупотреблении властью и давлении на руководство Украины.

Информация о давлении в отношении Украины была опровергнута после публикации администрацией США расшифровки разговора.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Еще четыре страны продлили санкции против России
Еще четыре страны продлили санкции против России

Албания, Норвегия, Украина и Черногория присоединились к решению Евросоюза продлить санкции против России. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС. …


Демократы показали первые стенограммы показаний по процедуре импичмента Трампа
Демократы показали первые стенограммы показаний по процедуре импичмента Трампа

Демократы в Конгрессе США опубликовали первые стенограммы показаний, данных в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Их дали бывший …


Пису пис, позитивное настроение, довольный губернатор и наше доброе видео..
Пису пис, позитивное настроение, довольный губернатор и наше доброе видео… 4 ноября в Севастополе (ВИДЕО)

Сегодня Севастополь отмечает День народного единства. Празднование, в котором приняли участие 8 тысяч человек, началось с возложения венков и цветов …


Тедеско считает, что «Спартак» не заслужил победу в матче с «Арсеналом»
Тедеско считает, что «Спартак» не заслужил победу в матче с «Арсеналом»

21:44 Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение от тульского «Арсенала» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА …


Лыжник Устюгов «похоронил» Олимпиаду
Лыжник Устюгов «похоронил» Олимпиаду

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал об отношении к Олимпийским играм. Его слова приводит «Спорт-Экспресс». «Для меня Олимпиада как соревнование умерла. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты