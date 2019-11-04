Демократы показали первые стенограммы показаний по процедуре импичмента Трампа

Демократы в Конгрессе США опубликовали первые стенограммы показаний, данных в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Их дали бывший посол США на Украине Мэри Йованович и бывший советник госсекретаря Майкл Маккинли.

Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщил на своем сайте комитет по разведке палаты представителей США.

«С каждым новым показанием мы узнавали больше о попытке президента манипулировать рычагами власти в целях получения личного политического преимущества», — отмечается в сообщении. Стенограммы, как уточняется, доказывают, как Трамп одобрил отстранение эффективного дипломата (Йованович — Ред). на основании лжи.

Беседы с чиновниками проводились за закрытыми дверями.

«Показания доказывают, что внешняя политика США была отравлена неподобающим неофициальным каналом, целью которого было продвижение личных и политических интересов президента», — отметили демократы.

31 октября палата представителей конгресса Соединенных Штатов приняла резолюцию в поддержку начала процедуры импичмента президента страны.

Скандал разгорелся после публикации The Wall Street Journal о том, что в ходе июльского разговора с Зеленским глава Белого дома призвал Киев расследовать деятельность одного из главных конкурентов Трампа на президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера. В конце сентября демократы начали процедуру импичмента Трампа, обвинив его в злоупотреблении властью и давлении на руководство Украины.

Информация о давлении в отношении Украины была опровергнута после публикации администрацией США расшифровки разговора.

Источник: Газета Известия