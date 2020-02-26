Демократ Берни Сандерс допустил возвращение посольства США в Тель-Авив

26 февраля 2020     18
Демократ Берни Сандерс допустил возвращение посольства США в Тель-Авив

Сенатор от американского штата Вермонт Берни Сандерс, который сейчас является лидером предвыборной гонки на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, рассмотрел бы вопрос о возвращении американского посольства в Израиле в Тель-Авив. Об этом он заявил во вторник, 25 февраля, во время теледебатов в Чарлстоне (штат Южная Каролина). Трансляцию вел телеканал CBS.

Сандерсу был задан вопрос, перенес бы он посольство США из Иерусалима в Тель-Авив, в случае избрания его президентом.

«Ответ заключается в том, что мы бы рассмотрели этот вопрос», — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что политика США на Ближнем Востоке должна быть нацелена на «обеспечение независимости и безопасности Израиля». «Но нельзя игнорировать страдания палестинцев», — добавил Сандерс.

Сенатор также обвинил премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху в расистских взглядах.

Его соперник на дебатах — экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, отвечая на этот же вопрос, сказал: «Нельзя возвращать посольство обратно. Нельзя было делать этого, не получив от израильских властей чего-то взамен, но это было сделано, теперь нужно его там оставить».

Статус Иерусалима — один из важнейших вопросов в деле ближневосточного урегулирования. После войны 1967 года израильтяне заняли восточную часть города, они настаивают на том, что Иерусалим является «единой и неделимой» столицей Израиля. Палестина претендует на восточную часть города.

14 мая 2018 года США открыли новое посольство в Израиле, перенеся его из Тель-Авива в Иерусалим. Таким образом Штаты де-факто признали Иерусалим столицей еврейского государства. На этом фоне произошло обострение палестино-израильского конфликта.

28 января американский президент Дональд Трамп обнародовал условия урегулирования конфликта. Согласно «сделке века», Иерусалим должен стать неделимой столицей Израиля, а Палестине отведут столицу в Восточном Иерусалиме и страна якобы удвоит свою территорию.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал план реалистичным путем к миру, а президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении отношений с Израилем и США.

Источник: Газета Известия

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