Демонтаж самолета А321 завершился

24 августа 2019     20
Демонтаж самолета А321 завершился

Демонтаж самолета Аirbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку в Подмосковье, завершен. Об этом ТАСС 24 августа сообщили в авиакомпании.

«Части самолета вывозятся с поля», — рассказали в пресс-службе.

Ранее в этот же день сообщалось, что авиалайнер A321 уберут с подмосковного поля в течение дня.

Накануне стало известно, что эксперты МАКа завершили изучение «черных ящиков» 22 августа.

Ранее в августе СМИ уже публиковали предварительные результаты работы МАКа с «черными ящиками», а также расшифровку переговоров диспетчеров аэропорта с экипажем. Из обеих записей следует, что диспетчеры предупреждали пилотов о птицах над летным полем.

Самолет Airbus A321 с 226 пассажирами вылетел из московского аэропорта Жуковский в Симферополь утром 15 августа. На взлете в двигатели лайнера попали птицы, из-за чего один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками. Экипаж принял решение об экстренной посадке и посадил лайнер на кукурузное поле в Раменском районе Подмосковья. Благодаря профессионализму пилотов жертв удалось избежать.

16 августа президент России Владимир Путин объявил о присвоении командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину званий Героев России. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

Источник: Газета Известия

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