День музыки проведут в московских парках

Бесплатные праздничные концерты по случаю Дня музыки проведут в московских парках 6 октября. Об этом 2 октября сообщается на сайте столичной мэрии.

В Воронцовском парке гостей порадуют циклом «Вечера классической музыки», каждый концерт будет состоять из двух актов по 45 минут каждый. В перерывах конферансье расскажет об истории создания произведений и поделится интересными фактами из биографий известных композиторов и исполнителей, пишет агентство городских новостей «Москва». Встреча намечена на 18:00 и продлится до 19:40. На главной сцене парка перед посетителями выступит секстет оркестра Collegium Musicum, который исполнит русские народные песни в оригинальной обработке, а также композиции Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича и других русских композиторов.

Парк «Фили» организуют рок-концерт в арт-студии «Филька» 6 октября с 17:00 до 20:00. Выступать будут Денис Козьминых (саксофон), Максим Ермаков (электрогитара) и Константин Ромашов (ударные), а также группа «Неждан Негадан». Также гостям расскажут об особенностях игры на разных инструментах.

В Лианозовском парке 6 октября с 15:00 до 21:00 организуют концерт электронной музыки MoscowTechoPark: столичные диджеи будут играть техно и drum-n-bass.

Всех на все мероприятия свободный, уточняет «Федеральное агентство новостей». Международный день музыки отмечается 1 октября.

2 октября сообщалось, что поисковой сервис «Яндекс» опубликовал статистику музыкальных запросов пользователей в преддверии Международного дня музыки. Как оказалось, чаще всего россияне искали текст песни «Плакала» украинской группы Kazka.

Источник: Газета Известия