Депутата-насильника исключат из фракции «Слуги народа»

22 ноября 2019     13
Депутата-насильника исключат из фракции «Слуги народа»

Депутата Верховной Рады Романа Иванисова, которого подозревают в наличии судимости за изнасилование несовершеннолетней, решили исключить из фракции «Слуги народа» в парламенте. Об этом сообщают «Українськi Новини».

Он будет исключен из фракции «Слуги народа» на ее общем собрании.

Арахамия подчеркнул, что не считает критическим количество скандалов с членами фракции «Слуги народа» из-за большого числа депутатов в ней. Также он заявил, что информация о даче Иванисовым взятки с целью попасть в избирательные списки «Слуги народа» не соответствует действительности.

Информация о судимости Романа Иванисова распространилась 18 ноября. Спустя несколько дней ее подтвердил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, который также добавил, что судимость была погашена. Однако позже в его ведомстве опровергли слова Рябошапки, указав, что проверка продолжается.

Позже стало известно, что Иванисов совершил преступление в возрасте 17 лет, что послужило смягчающим обстоятельством при вынесении приговора. В колонии он «вел себя нормально», а начальник отряда лично следил за тем, чтобы его не трогали. Бывший сотрудник колонии, где он отбывал наказание, предположил, что об этом позаботился его отец, который «большой коммерс был».

Источник: Лента.Ру

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