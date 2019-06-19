Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО

19 июня 2019     13
Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО

Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО. Об этом говорится в тексте документа, размещенного 19 июня на сайте Госдумы. Поправки предлагают внести в кодекс об административных правонарушениях.

«Дополнение статьи 12.37 КоАП РФ частью, предусматривающей более строгий вид наказания за повторное административное правонарушение, будет способствовать увеличению количества лиц, которые застрахуют свою гражданскую ответственность, и соответственно, уменьшится количество случаев, в которых потерпевшие будут ограничены в своих правах на возмещение ущерба от ДТП», — говорится в документе.

В частности, второе за год нарушение требование о наличии полиса будет грозить административным штрафом в 5 тыс. рублей или лишением водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.

Штраф за управление автомобилем без полиса ОСАГО на сегодняшний день составляет 800 рублей. При оплате в течение первых 20 дней он может быть уменьшен до 400 рублей.

16 мая сообщалось, что за четыре месяца этого года средняя стоимость полиса ОСАГО упала на 3,8% в среднем в большинстве регионов России.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Загнанный медведь-губач напугал тигра и спасся от смерти
Загнанный медведь-губач напугал тигра и спасся от смерти

В индийском национальном парке Рантхамбор медведь-губач сумел обратить в бегство молодого тигра. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал сайт Newsflare. Тигр загнал …


Введено катерное сообщение на линии Артбухта – Константиновская батарея
Введено катерное сообщение на линии Артбухта – Константиновская батарея

На время туристического сезона с 15 июня по 31 сентября запущен новый водный маршрут, из Артбухты на пляж Учкуевка, с …


Масштабное светское событие в Крыму (ФОТО)
Масштабное светское событие в Крыму (ФОТО)

Всероссийская премия «Лидер года» – это масштабное светское событие, в котором принимают участие лучшие предприятия всех сфер бизнеса.Впервые премия была …


Севморпорт передадут в федеральную собственность
Севморпорт передадут в федеральную собственность

В правительстве Севастополя получили предварительное согласие Минтранса России взять Севастопольский морской порт на свой баланс. Это даст новый импульс для …


В СевГУ проходит "Космический урок" с участием космонавтов
В СевГУ проходит "Космический урок" с участием космонавтов

Воспитанники детского аэрокосмического центра Антона Шкаплерова, Малой академии наук, а также школьники из Томска, Королева и сочинского образовательного центра «Сириус» …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты