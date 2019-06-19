Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО

Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО. Об этом говорится в тексте документа, размещенного 19 июня на сайте Госдумы. Поправки предлагают внести в кодекс об административных правонарушениях.

«Дополнение статьи 12.37 КоАП РФ частью, предусматривающей более строгий вид наказания за повторное административное правонарушение, будет способствовать увеличению количества лиц, которые застрахуют свою гражданскую ответственность, и соответственно, уменьшится количество случаев, в которых потерпевшие будут ограничены в своих правах на возмещение ущерба от ДТП», — говорится в документе.

В частности, второе за год нарушение требование о наличии полиса будет грозить административным штрафом в 5 тыс. рублей или лишением водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.

Штраф за управление автомобилем без полиса ОСАГО на сегодняшний день составляет 800 рублей. При оплате в течение первых 20 дней он может быть уменьшен до 400 рублей.

16 мая сообщалось, что за четыре месяца этого года средняя стоимость полиса ОСАГО упала на 3,8% в среднем в большинстве регионов России.

Источник: Газета Известия