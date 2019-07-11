Депутаты рассказали о проекте электронного водительского удостоверения

11 июля 2019     17
Депутаты рассказали о проекте электронного водительского удостоверения

Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев рассказал о разработке проекта электронного водительского удостоверения. От этом 11 июля сообщает ТАСС.

По его словам, такой вид документов станет намного удобнее для водителей. Его мнение поддержал и первый зампредседателя думского комитета по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Он отметил, что в некоторых странах уже есть единые удостоверения, на которых помимо персональны данных, имеются все банковские отметки и водительская лицензия.

Однако депутат отметил, что на внедрение такой документации уйдет много времени.

«По моим ощущениям, учитывая, что для этого необходимо финансирование и техническая, технологическая база и соответствующее время для того, чтобы этот технологический проект реализовать, раньше, чем через 4-5 лет говорить будет не о чем», — сказал он.

13 июня сообщалось, что для проверки российских водителей на состояние наркотического опьянения будут использовать новый тест. Теперь у автовладельцев собираются брать и анализ слюны на наличие в организме таких наркотических средств, как опиаты, героин, кокаин, марихуана и т.д.

Источник: Газета Известия

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