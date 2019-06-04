Депутат Верховной рады сравнил Порошенко с наркоманом

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович сравнил экс-президента Украины Петра Порошенко с наркоманом. По его словам, Международный валютный фонд (МВФ) давал бывшему лидеру страны деньги, как «наркоману дозу».

Парламентарий отметил, что по итогам президентства Порошенко МВФ поставил Украину на первое место по уровню коррупции.

«За время этого Порошенко, которого назвали самым большим коррупционером и вором, ему давали деньги. Ну скажите, если ты даешь наркоману дозу, ты же знаешь, что с этим будет?» — заявил депутат в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Рабиновича, в таком случае есть только два варианта — либо деньги украдут, либо их поделят с теми, кто их выделил. Он также отметил, что условия кредита от МВФ загнали граждан страны в «беспросветную нищету».

«Польше вы дали $86 млрд. Без условий убить пенсионеров, вырубить свой лес, без всяких условий — для развития страны. И она стала локомотивом», — отметил парламентарий.

При этом Украине, по его словам, дали $5 млрд «под громадные проценты».

29 мая сообщалось, что в этом году Украина потратит 40% бюджета на выплаты госдолга.

26 мая олигарх Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним долгам государства и порекомендовал главе государства пересмотреть отношения с МВФ. «США и Евросоюз могли бы списать внешние долги Украины, поскольку их «не интересует Украина», их цель — «навредить России, а Украина — просто предлог», — заявил бизнесмен.

На следующий день секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Данилюк заверил в продолжении сотрудничества страны с МВФ. 28 мая стало известно, что Украина договорилась с МВФ о подготовке новой программы сотрудничества.

Источник: Газета Известия