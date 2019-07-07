Депутат от «Слуги народа» раскритиковал Киев за отключение водоснабжения Крыма

Кандидат в депутаты Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Даниил Гетьманцев раскритиковал власти Украины за отключение водоснабжения Крыма.

Он отметил, что подобные шаги вредят жителям полуострова, которых политик назвал украинскими гражданами.

«Мне кажется, что это не тот метод, который нужно использовать для возобновления контроля над нашими территориями», — приводит слова Гетьманцева «РИА Новости».

При этом депутат подчеркнул, что у «Слуги народа» пока нет четкой позиции относительно поставок воды в Крым.

14 июня бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко сообщил, что Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа из-за водной блокады Крыма, которую ввел Киев. Районы, граничащие с территорией полуострова, затапливает водой из перекрытого Северо-Крымского канала. При этом насосы, которые обеспечивают его работу, за пять лет вышли из строя, а на ремонт денег нет, пояснил экс-депутат.

В апреле первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому снять все блокады с Крыма (водную, энергетическую и транспортную).

Ранее украинская сторона обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в республику была прекращена. Частично решить данную проблему удалось после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по итогам референдума, на котором абсолютное большинство жителей региона высказались в пользу воссоединения с Россией. Несмотря на полное соответствие процедуры международным нормам, Украина и ряд других государств не признают итогов волеизъявления крымского народа.

Источник: Газета Известия