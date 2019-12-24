Депутат предложил запретить одноразовую посуду в общепите

24 декабря 2019     13
Депутат предложил запретить одноразовую посуду в общепите

Запретить сетям быстрого питания использовать многоразовую посуду предложил первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов (ЛДПР).

Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ, который парламентарий направил вице-премьеру Алексею Гордееву.

«Считаю возможным установление обязанности по использованию многоразовой посуды организациями, которые занимаются общественным питанием», — заявил депутат.

По мнению Власова, такая мера позволит резко сократить объем отходов в России, немалая часть которых возникает из-за деятельности сетей быстрого питания.

С 1 января 2021 года в Белоруссии будет запрещено использование одноразовой пластиковой посуды в кафе, ресторанах и иных заведениях общественного питания.

Источник: Газета Известия

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