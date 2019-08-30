Депутат Рады неудачно выступил на украинском языке и рассмешил коллег

30 августа 2019     3
Депутат Рады неудачно выступил на украинском языке и рассмешил коллег

Депутат Верховной рады Антон Киссе в ходе заседания парламента не смог выступить на украинском языке и рассмешил коллег. Видеозапись с заседания опубликовал «24 канал» в Facebook.

Парламентарий рассказывал новому министру экономического развития и торговли Украины Тимофею Милованову о проблемах виноделов Одесской области. В ходе своего выступления депутат попытался говорить по-украински, периодически используя русские слова. Однако после насмешек других парламентариев Киссе окончательно перешел на русский язык.

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Ранее спикер Верховной Рады и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков отключил микрофон выступавшему на русском языке депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олегу Волошину после того, как он начал говорить по-русски.

Разумков сделал ему замечание, попросив придерживаться регламента, после чего депутат от «Оппозиционной платформы» заявил, что имеет право выступать на языке своих избирателей. После этих слов Разумков отключил ему микрофон. Волошин смог продолжить выступление только перейдя на украинский язык.

16 июля на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и государственных учреждений.

Источник: Лента.Ру

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